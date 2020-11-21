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    «Ахмат» отнял очки у «Зенита»

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 2:2.

    На 16-й минуте «сине-бело-голубые» вышли вперед, когда Далер Кузяев точно пробил под перекладину с левой из пределов штрафной.

    Грозненцы отыгрались спустя всего десять минут. Артем Полярус внешней стороной стопы вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бернард Бериша и в падении с лета переправил мяч в ворота.

    «Зенит» вернул себе минимальный перевес на 48-й минуте. Сантос со стандартного положения исполнил подачу в штрафную, где Деян Ловрен продавил соперника и головой направил мяч в угол ворот.

    Однако уже через пять минут Бериша оформил дубль, реализовав пенальти, который был назначен за фол Дмитрия Чистякова на Полярусе.

    Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как в концовке второго тайма вторую желтую карточку получил Ярослав Ракицкий.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Зенит 2:2
    Голы: 0:1 Далер Кузяев (16'), 1:1 Бернард Бериша (26'), 1:2 Деян Ловрен (48'), 2:2 Бернард Бериша (пенальти) (53') Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Евгений Харин, Бернард Бериша (Лечи Садулаев, 78'), Артём Полярус (Мирослав Богосавац, 90'), Антон Олегович Швец (Исмаэл Силва Лима, 68'), Владимир Ильин (Islam Alsultanov, 78'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Олег Иванов, 90') Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев (Дмитрий Чистяков, 46'), Юрий Жирков (Андрей Мостовой, 67'), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (Малком, 78'), Александр Ерохин (Stanislav Krapukhin, 87'), Артём Дзюба Предупреждения: Дмитрий Чистяков (52'), Ярослав Ракицкий (55'), Ярослав Ракицкий (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (31 очко), а «Ахмат» — пятое (24 очка). 0

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