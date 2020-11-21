«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 2:2.
На 16-й минуте «сине-бело-голубые» вышли вперед, когда Далер Кузяев точно пробил под перекладину с левой из пределов штрафной.
Грозненцы отыгрались спустя всего десять минут. Артем Полярус внешней стороной стопы вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бернард Бериша и в падении с лета переправил мяч в ворота.
«Зенит» вернул себе минимальный перевес на 48-й минуте. Сантос со стандартного положения исполнил подачу в штрафную, где Деян Ловрен продавил соперника и головой направил мяч в угол ворот.
Однако уже через пять минут Бериша оформил дубль, реализовав пенальти, который был назначен за фол Дмитрия Чистякова на Полярусе.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как в концовке второго тайма вторую желтую карточку получил Ярослав Ракицкий.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (31 очко), а «Ахмат» — пятое (24 очка). 0