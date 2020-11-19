ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сербия — РоссияСыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
  • 00:38
    • Россия крупно проиграла Сербии и не сумела выйти в дивизион А Лиги наций
  • 07:29
    • Черчесов: Вопрос об отставке не ко мне
  • 07:00
    • Сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022
  • 00:48
    • Италия выиграла у Боснии и Герцеговины, Нидерланды вырвали победу у Польши
  • 00:37
    • Бельгия вышла в плей-офф, Англия разгромила Исландию
    Все новости спорта

    Тумбакович: Может быть, Россия несерьезно восприняла Сербию

    Футбол Лига наций Сборная Сербии Сборная России Футбол России Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал победу команды над Россией в Лиге наций (5:0).

    Любиша Тумбакович
    Любиша Тумбакович

    «Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.

    Хорошо, что мы сохранили прописку в дивизионе B, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

    У нас молодая команда, и у нее, безусловно, есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями. Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный.

    Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть, они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны», — цитирует Blic Тумбаковича. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Надаля?
  • Надаль — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Рублев напоследок хлопнет дверью?
  • Тим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Разгромят ли «армейцы» предпоследнюю команду Востока?
  • «Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Надаль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.59
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры