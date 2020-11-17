«Атлетико» следит за полузащитником «Ньюкасла»

проявляет интерес к полузащитнику, передает Newcastle Chronicle.

Стороны уже провели предварительные переговоры. Мадридский клуб собирается сделать предложение по Альмирону в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 26-летнего парагвайца в 16 миллионов евро.

«Темпы развития Мигеля в "Ньюкасле" и Парагвае были превосходными. Если бы не пандемия, он был бы уже в другом месте. Возможно, он хотел бы играть за команду, у которой много владения мячом. Вполне возможно, что в июне он совершит качественно новый прыжок», — заявил агент футболиста.

Парагваец в текущем сезоне провел десять матчей за «Ньюкасл», забив один гол и сделав три результативные передачи. 0