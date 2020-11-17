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    «Атлетико» следит за полузащитником «Ньюкасла»

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    «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Мигелю Альмирону, передает Newcastle Chronicle.

    Мигель Альмирон
    Мигель Альмирон

    Стороны уже провели предварительные переговоры. Мадридский клуб собирается сделать предложение по Альмирону в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 26-летнего парагвайца в 16 миллионов евро.

    «Темпы развития Мигеля в "Ньюкасле" и Парагвае были превосходными. Если бы не пандемия, он был бы уже в другом месте. Возможно, он хотел бы играть за команду, у которой много владения мячом. Вполне возможно, что в июне он совершит качественно новый прыжок», — заявил агент футболиста.

    Парагваец в текущем сезоне провел десять матчей за «Ньюкасл», забив один гол и сделав три результативные передачи. 0

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