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    Вайсс ушел с поста главного тренера сборной Грузии

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    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс покинул свой пост после поражения от сборной Северной Македонии (0:1) в матче за выход на чемпионат Европы.

    Владимир Вайсс
    Владимир Вайсс

    «Моя работа закончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это было непростое время, но это были очень хорошие пять лет в моей жизни. Мне жаль», — приводится слова словацкого специалиста пресс-служба Федерации футбола Грузии.

    Напомним, Владимир Вайсс возглавил сборную Грузии в марте 2016 года. Его контракт действовал до конца 2020 года.

    В ноябре Грузия также сыграет домашние игры Лиги наций против Армении и Эстонии. Команда Вайсса делит первое место в группе С2 как раз с Северной Македонией и опережает армян на один пункт. 0

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