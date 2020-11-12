Хески намерен возглавить футбольную ассоциацию Англии

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля»готов заменить Грега Кларка на посту председателя футбольной ассоциации.

«Иногда хочется сделать такой большой прыжок в своей карьере. Я знаю, что в футболе меня уважают так же, как и всех остальных. Но также я знаю, что есть множество других кандидатов, которые хотели бы занять эту должность.

Я буду очень удивлен, если новым председателем станет темнокожий человек. Впрочем, меня очень удивит, если назначат кого-то, кто действительно связан с футболом. Я думаю, есть определенный список людей, которые не имеют никакого отношения к футболу, и они попытаются привести кого-то именно из этого списка», — приводит слова Хески iNews.

В данный момент 42-летний англичанин работает над развитием женского футбола в Лестере. 0