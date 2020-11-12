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    Хески намерен возглавить футбольную ассоциацию Англии

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    Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Эмил Хески готов заменить Грега Кларка на посту председателя футбольной ассоциации.

    Эмил Хески
    Эмил Хески

    «Иногда хочется сделать такой большой прыжок в своей карьере. Я знаю, что в футболе меня уважают так же, как и всех остальных. Но также я знаю, что есть множество других кандидатов, которые хотели бы занять эту должность.

    Я буду очень удивлен, если новым председателем станет темнокожий человек. Впрочем, меня очень удивит, если назначат кого-то, кто действительно связан с футболом. Я думаю, есть определенный список людей, которые не имеют никакого отношения к футболу, и они попытаются привести кого-то именно из этого списка», — приводит слова Хески iNews.

    В данный момент 42-летний англичанин работает над развитием женского футбола в Лестере. 0

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