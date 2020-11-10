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    РПЛ: Согласование количества зрителей на трибунах на матчах в Москве будет проходить перед каждым туром

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    Российская Премьер-лига выступила с заявлением о проведении матчей турнира в Москве при дополнительных ограничительных мерах.

    «ВТБ Арена» в Москве
    «ВТБ Арена» в Москве

    «Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

    В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в РПЛ.

    «Согласование будет проходить перед каждым туром — результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно», — также говорится в заявлении. 0

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