РПЛ: Согласование количества зрителей на трибунах на матчах в Москве будет проходить перед каждым туром

Российская Премьер-лига выступила с заявлением о проведении матчей турнира в Москве при дополнительных ограничительных мерах.

«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в РПЛ.

«Согласование будет проходить перед каждым туром — результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно», — также говорится в заявлении. 0