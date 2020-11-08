Лэмпард: Теперь мы видим проделанную работу

Главный тренер «Челси»оценил игру своей команды в матче с «Шеффилд Юнайтед», в котором его игроки одержали волевую победу со счетом 4:1.

«"Шеффилд" — действительно сильная команда. Они хороши в давлении. Мы не справились с этим блестяще, но сохранили концентрацию до конца встречи. Отличные признаки, так что надо продолжать в том же духе.

Мы на третьем месте. Теперь мы видим проделанную работу. Эту победу заслужили именно игроки. Они сыграли потрясающе. Команда хорошо балансировала, и это приятно видеть. Мы должны продолжать. Мне очень понравилось это наблюдать», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. 0