Бранислав Иванович заразился коронавирусом

Бывший защитник «Зенита», а ныне игрок «Вест Бромвича»заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба «дроздов».

«Славен Билич подтвердил, что два игрока пропустят сегодняшний матч Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" после положительного результата теста на COVID-19. Бранислав Иванович и Матеус Перейра ушли на самоизоляцию. Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина», — написано в официальном обращении клуба.

Напомним, что Иванович покинул «Зенит» в конце июля после окончания контракта. К «дроздам» он присоединился на правах свободного агента. 0