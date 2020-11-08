Бранислав Иванович заразился коронавирусом

Бранислав Иванович
globallookpress.com
«Славен Билич подтвердил, что два игрока пропустят сегодняшний матч Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" после положительного результата теста на COVID-19. Бранислав Иванович и Матеус Перейра ушли на самоизоляцию. Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина», — написано в официальном обращении клуба.
Напомним, что Иванович покинул «Зенит» в конце июля после окончания контракта. К «дроздам» он присоединился на правах свободного агента. 0