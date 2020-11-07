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    «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и возглавил таблицу Бундеслиги

    «Лейпциг» — «Фрайбург»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 7-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Фрайбургом» со счетом 3:0.

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    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Нкунку на левом фланге отдал передачу на Забитцера, тот подал на дальнюю штангу, где Мукиэле прекрасно скинул на Конате, который и реализовал такую возможность.

    На 68-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Нкунку упал в штрафной площади, Хефлер его сбил. Марсель Забитцер уверенно пробил 11-метровый, попав в самый угол ворот.

    А на 89-й минуте Анхелиньо со штрафного, метров с 26, пробил точно в «девятку», поставив точку в этом матче.

    «Лейпциг» набрал 16 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Фрайбург» с шестью очками расположился на 14-м месте.

    В следующем туре «Лейпциг» сыграет в гостях против «Айнтрахта», а «Фрайбург» дома встретится с «Майнцем».

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    В других матчах «Унион» разгромил «Арминию» (5:0). Берлинский клуб набрал 12 очков и стал четвертым.

    Столичная «Герта» уверенно победил «Аугсбург» (3:0). Матчи «Штутгарт» — «Айнтрахт» и «Майнц» — «Шальке» завершились с одинаковым счетом 2:2. 0

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