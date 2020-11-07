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    Куман: Это важная победа, нам были нужны три очка

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после разгромной победы над «Бетисом» (5:2) в матче 9 тура Ла Лиги.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Мы заслужили победу, а еще заслужили забить больше голов в первом тайме. У нас было много моментов, плюс мы не реализовали пенальти. В итоге только 1:1. Но во втором тайме мы сохранили командный дух и забили пять мячей, а могли больше.

    Это важная победа, нам были нужны три очка после последних результатов. В целом команда проявила себя хорошо. Победа заслуженная.

    Со вчерашнего дня мы говорили, что Месси испытывает некоторый дискомфорт после игры с киевским "Динамо". Мы поговорили и решили, что лучше оставить его на скамейке запасных.

    Не будь дискомфорта, он бы сыграл. Мы знаем, кто он, и я не сомневаюсь в нем. Я вижу, как он работает каждый день. Месси не вышел в стартовом составе, но во втором тайме он был очень важен», — приводит слова Кумана Marca. 0

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