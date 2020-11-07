Хазенхюттль: Немного пугает лидерство «Саутгемптона»

Главный тренерпрокомментировал лидерство своей команды в турнирной таблице АПЛ.

В пятницу, 6 ноября, «Саутгемптон» обыграл на своем поле «Ньюкасл» со счетом 2:0 и с 16 очками вышел на первое место чемпионата Англии, обойдя по дополнительным показателям «Ливерпуль».

«То, что делает моя команда сейчас, — потрясающе. Сейчас все футболисты находятся на высочайшем уровне. Если честно, то, что мы вышли на первое место в АПЛ, немного пугает, но не удивляет. Я ведь вижу, над чем мы работаем», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.

Отметим, что «Саутгемптон» поднялся на первое место в АПЛ впервые за 32 года. 0