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    Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Бетис»

    «Барселона» — «Бетис»: счет 5:2, обзор голов

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    Благодаря дублю Лионеля Месси «Барселона» прервала свою безвыигрышную серию, одолев дома «Бетис» (5:2) в матче 9 тура испанской Примеры.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Усман Дембеле на 22 минуте открыл счет мощным ударом с левого угла штрафной площади. Через 10 минут Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти. На перерыв команды ушли при равном счете — Санабрия расстрелял вратаря с 11-метровой отметки.

    Гризманн забил в начале второго тайма после прострела Жорди Альбы. Игрок низом отправил мяч в штрафную на Лео Месси, который пропустил передачу и запутал соперника. Сзади на добивание успевал Гризманн. После этого сам Месси реализовал пенальти.

    «Огурцы»сократили разрыв после прекрасного прохода Алекса Морено, который выкатил мяч под удар Лорену.

    На 82 минуте Лионель Месси оформил дубль, а спустя 2 минуты Педри замкнул передачу с правого фланга.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Бетис 5:2
    Голы: 1:0 Усман Дембеле (22'), 1:1 Антонио Санабрия (45'), 2:1 Антуан Гризманн (49'), 3:1 Лионель Месси (пенальти) (62'), 3:2 Лоренсо Морон (74'), 4:2 Лионель Месси (82'), 5:2 Pedri (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 86'), Pedri, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 78'), Усман Дембеле (Франсиску Тринкан, 66'), Ансумане Фати (Лионель Месси, 46') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Серхио Каналес (Родриго Эрнандес, 86'), Вилльям Карвалью, Родригес Гидо, Кристиан Тельо (Виктор Руис, 63'), Хоакин (Айтор Руйбаль, 63'), Антонио Санабрия (Лоренсо Морон, 71') Предупреждения: Айсса Манди (32'), Ансумане Фати (37'), Pedri (41'), Алекс Морено (45') Удаление: Айсса Манди (61')

    «Барселона» прервала свою 4-матчевую серию без побед. У «блауграна» 11 очков. Они идут на 8 месте. «Бетис» имеет на пункт больше и занимает на одну строчку выше. 0

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