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    Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»

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    Вратарь «Динамо» Антон Шунин, сдавший сомнительный тест на коронавирус, скорее всего, не поможет своей команде в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    Об этом на пресс-конференции перед игрой рассказал главный тренер «бело-синих» Сандро Шварц.

    «Очень рад, что в воскресенье состоится первое московское дерби. Могу сказать, что физически команда хорошо готова. Мы проанализировали игры "Локо" в ЛЧ и в РПЛ. Можем сказать, что в команде мастеровые игроки, матч с "Атлетико" это показал. Важный момент — сохранить баланс между атакой и нападением. Очень рады, что игра состоится вечером. Это особая атмосфера матча.

    Вполне вероятно, что Шунин не сыграет, но окончательное решение будет принято в ближайшие дни», — сказал Шварц «Чемпионату».

    Поединок состоится в рамках 14-го тура РПЛ 8-го ноября (19:00 мск). 0

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