«Брайтон» — «Бернли»: счет матча 0:0

В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» (6 очков) занимает 16-е место, «Бёрнли» (2) ушел с последней позиции и теперь 19-й.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Алиреза Джаханбакш, 83'), Tariq Lamptey, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Daniel Burn, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Аарон Коннолли, 86') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Матей Выдра, 83'), Эшли Барнс (Ник Поуп, 70') Предупреждение: Ив Биссума (87')