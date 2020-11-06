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    «Брайтон» разошелся миром с «Бернли»

    «Брайтон» — «Бернли»: счет матча 0:0

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    В матче 8-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 0:0.

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    В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» (6 очков) занимает 16-е место, «Бёрнли» (2) ушел с последней позиции и теперь 19-й.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли 0:0
    Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Алиреза Джаханбакш, 83'), Tariq Lamptey, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Daniel Burn, Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек (Аарон Коннолли, 86') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Матей Выдра, 83'), Эшли Барнс (Ник Поуп, 70') Предупреждение: Ив Биссума (87')
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