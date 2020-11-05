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    Сафонов: «Краснодар» должен был по-другому сыграть во втором тайме

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    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов раскритиковал игру команды после поражения от «Севильи» (2:3) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Конечно, мы разочарованы. Нельзя упускать преимущество в два мяча, независимо от того, с кем ты играешь.

    Во втором тайме надо было сыграть по-другому, но мы почему-то не сделали этого. Возможно, нам не хватило опыта, а может быть, чего-то другого.

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    • Сейчас нам следует проанализировать случившееся и сделать выводы из этого поражения», — приводит слова Сафонова официальный сайт УЕФА.

    Напомним, «Краснодар» в матче против «Севильи» весь второй тайм играл в большинстве, но все равно позволил сопернику одержать победу. 0

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