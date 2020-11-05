Радимов: У «Зенита» еще есть шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист «Зенита»считает, что питерский клуб еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В третьем туре группового этапа «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

«Питерцы были ближе к победе. Забей в середине второго тайма Мостовой, думаю, команда не упустила бы преимущество в счёте. "Лацио" не имел таких моментов, какие были у "Зенита" в эпизоде с голом и с тем проходом Мостового.

Но, к сожалению, римский клуб использовал малейшую возможность для того, чтобы сравнять счет и увез ничью из Петербурга. Очень обидно, но теперь "Зениту" надо сделать выводы из неудачи и играть на победу в Риме.

Ничего еще не потеряно — шансы на выход из группы остаются», — сказал Радимов «Известиям». 0