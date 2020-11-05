Аршавин: Я ничего не знаю о конфликте между Дзюбой и Семаком

Бывший футболистпрокомментировал слухи, согласно которым междунаметился некий конфликт.

«Я не знаю, существует он или нет. У меня информации о конфликте нет. Поэтому и комментировать нечего. Так что если Константин Генич об этом говорит, пусть он и говорит», — цитирует Аршавина Sport24.

Также он высказался в защиту главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

В чемпионате России "Зенит" точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой», — сказал Андрей. 0