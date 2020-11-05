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    Аршавин: Я ничего не знаю о конфликте между Дзюбой и Семаком

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи, согласно которым между Артемом Дзюбой и Сергеем Семаком наметился некий конфликт.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Я не знаю, существует он или нет. У меня информации о конфликте нет. Поэтому и комментировать нечего. Так что если Константин Генич об этом говорит, пусть он и говорит», — цитирует Аршавина Sport24.

    Также он высказался в защиту главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

    «Что делать с Семаком, будет решать руководство, а не я. Мне кажется, кредит доверия к нему есть. Человек два года обеспечивал чемпионство, причем уверенное. Мое мнение: нужно продолжать верить в Сергея Богдановича.

    В чемпионате России "Зенит" точно доминирует. То, что в Лиге чемпионов команда играет по-другому, опять-таки объяснимо уровнем соперников. Он объективно другой», — сказал Андрей. 0

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