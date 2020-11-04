Юран считает победу над «Рубином» закономерной

Главный тренер «СКА-Хабаровска»прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в групповом турнире Кубка России.

«Считаю, мы заслуженно победили. С уважением относимся к "Рубину", но разбирали, старались найти оптимальные варианты. Хотели минимизировать моменты у своих ворот и максимально эффективно действовать в атаке. Так что хочу сказать спасибо ребятам. Они выполнили установку. В целом, считаю, результат закономерен. Мы прошли дальше.

Честно говоря, не ожидал, что соперник привезет основной состав. Казанцы сейчас набрали ход в РПЛ, победили "Зенит", "Арсенал". И в случае удачного исхода встречи с "Химками" может уже залезть в четверку. Так что я предполагал, что тренеры соперника могут поставить смешанный состав, чтобы поберечь ключевых исполнителей для чемпионата.

Моя реакция? Подумал, что так даже лучше. Сказал своим футболистам: "Есть шанс показать себя на фоне Премьер-лиги, проявляйте себя. Ничего там сверхъестественного нет". Видите, все получилось», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс». 0