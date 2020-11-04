ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диогу ЖотаЖота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте»
  • 13:58
    • Теему Хартикайнен — нападающий недели в КХЛ
  • 12:30
    • Известны все участники 1/8 финала Кубка России
  • 12:23
    • «Рубин» вылетел из Кубка России
  • 15:50
    • ЦСКА отправился в Роттердам без Щенникова
  • 15:35
    • Игроки «Пари Сен-Жермен» почти на час застряли в лифте в Лейпциге
    Все новости спорта

    Юран считает победу над «Рубином» закономерной

    Футбол СКА-Хабаровск Рубин Кубок России Футбол России
    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в групповом турнире Кубка России.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Считаю, мы заслуженно победили. С уважением относимся к "Рубину", но разбирали, старались найти оптимальные варианты. Хотели минимизировать моменты у своих ворот и максимально эффективно действовать в атаке. Так что хочу сказать спасибо ребятам. Они выполнили установку. В целом, считаю, результат закономерен. Мы прошли дальше.

    Честно говоря, не ожидал, что соперник привезет основной состав. Казанцы сейчас набрали ход в РПЛ, победили "Зенит", "Арсенал". И в случае удачного исхода встречи с "Химками" может уже залезть в четверку. Так что я предполагал, что тренеры соперника могут поставить смешанный состав, чтобы поберечь ключевых исполнителей для чемпионата.

  • «Рубин» вылетел из Кубка России
  • Читайте по теме

    • Моя реакция? Подумал, что так даже лучше. Сказал своим футболистам: "Есть шанс показать себя на фоне Премьер-лиги, проявляйте себя. Ничего там сверхъестественного нет". Видите, все получилось», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Лацио» продлит серию поражений «Зенита» в ЛЧ?
  • «Зенит» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как много голов ожидать от матча в Лейпциге?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры