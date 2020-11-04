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    Рамирес: В матче с «Севильей» мы должны отдать все силы по максимуму

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    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

    Кристиан Рамирес
    Кристиан Рамирес

    «Завтра будет сложный матч, мы знаем, что в Лиге чемпионов все соперники сильные. Мы играли с "Севильей" уже раньше, но сейчас мы готовились. Это будет интересный матч.

    "Севилья" — сложная команда. Конечно, уже поменялись игроки по сравнению с теми, с кем мы играли ранее.

    Но для нас очень важный матч предстоит, это ответственность. Мы должны отдать все силы по максимуму. Мы изучали соперника, успели подготовиться за прошедшие дни.

    Конечно, мы знаем, что одновременно играем в двух турнирах, это сокращает время для восстановления. У нас есть травмированные.

    Иногда приходится импровизировать, это влияет на игру. Есть риск. Поэтому наш состав тоже старается быть готовым.

    У нас достаточно игроков, которые могут кого-то заменить из основы», — отметил Рамирес в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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