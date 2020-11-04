«Манчестер Сити» — «Олимпиакос»: счет матча 3:0, обзор голов

Английскийодержал домашнюю победу над греческим(3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. После классно разыгранной комбинации и паса от Де Брейне Ферран Торрес выбежал один на один по месту правого форварда, после чего уверенно низом пробил с угла вратарской мимо голкипера в сетку ворот «Олимпиакоса».

На 81-й минуте Де Брейне отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Жезус мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот греческого клуба.

А на 90-й минуте Жоау Канселу получил пас от Нмеча в центральной зоне у чужой штрафной и прицельно пробил в дальний угол ворот «Олимпиакоса».

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Манчестер Сити — Олимпиакос 3:0 Голы: 1:0 Ферран Торрес (12'), 2:0 Габриэл Жезус (81'), 3:0 Жоау Канселу (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 82'), Джон Стоунс, Натан Аке, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне (Felix Nmecha, 86'), Филип Фоден (Родриго Эрнандес, 69'), Рахим Стерлинг (Бернарду Силва, 82'), Ферран Торрес, Рияд Марез (Габриэл Жезус, 69') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Хосе Холебас, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара (Георгиос Масурас, 73'), Андреас Бухалакис (Пепе, 46'), Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби (Ахмед Хассан Махгуб, 76'), Матьё Вальбуэна (El-Arbi Hilal Soudani, 86'), Лазар Ранджелович (Брума, 46') Предупреждение: Мохамед Мади Камара (55')

Группа С: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков, 2. «Порту» — 6, 3. «Олимпиакос» — 3, 4. «Марсель» — 0.

В 4-м туре «Манчестер Сити» 25 ноября сыграет с «Олимпиакосом» в Греции, а «Марсель» во Франции примет «Порту». 0