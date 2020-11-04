Кайседо: Сегодня «Лацио» показал характер

Нападающий «Лацио»прокомментировал выездную ничью с(1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бывший игрок «Локомотива» сравнял счет на 82-й минуте.

«Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад.

Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.

Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем.

Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер», — приводит слова игрока Sky Sport. 0