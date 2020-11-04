Кайседо: Сегодня «Лацио» показал характер

Бывший игрок «Локомотива» сравнял счет на 82-й минуте.
«Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад.
Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.
Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем.
Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер», — приводит слова игрока Sky Sport. 0