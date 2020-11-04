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    Кайседо: Сегодня «Лацио» показал характер

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    Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо прокомментировал выездную ничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фелипе Кайседо
    Фелипе Кайседо

    Бывший игрок «Локомотива» сравнял счет на 82-й минуте.

    «Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад.

    Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.

    Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем.

    Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер», — приводит слова игрока Sky Sport. 0

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