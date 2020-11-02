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    Первый гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбио» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»

    На 13-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Лаллана нарушил правила на Кейне внутри штрафной «Брайтона». Гарри Кейн ударом с «точки» не промахнулся, направив аккуратно мяч в уголок ворот.

    На 56-й минуте атака «Брайтона» началась с перехвата у штрафной — Хёйбьерга, вернувшегося на поле, в подкате обезмячили, а далее через две передачи Лампти вывели на удар с метров 12 от ворот — получилось точно под дальнюю штангу ворот «шпор».

    А на 73-й минуте Регилон с левого фланга здорово навесил мяч в центр штрафной «Брайтона», откуда Бэйл нанёс неотразимый удар головой в угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (13'), 1:1 Tariq Lamptey (56'), 2:1 Гарет Бэйл (73') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Бен Дэвис, 85'), Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 70'), Мусса Сиссоко, Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 64'), Гарри Кейн Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Йоэл Велтман, Tariq Lamptey (Alexis Mac Allister, 79'), Бен Уайт, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Соломон Марч (Бернардо, 66'), Леандро Троссард (Дэнни Уэлбек, 74') Предупреждения: Tanguy Ndombele (7'), Серхио Регилон (39'), Daniel Burn (45')

    «Тоттенхэм» занимает в АПЛ второе место, набрав 14 очков. «Брайтон» находится на 16-й строчке таблицы с пятью очками.

    6 ноября «Брайтон» примет «Бернли». «Тоттенхэм» 8 ноября сыграет на выезде с «Вест Бромвичем». 0

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