Кейн: Все знают, на что способен Гарет. Он будет сильнее с каждой игрой

Форвард «Тоттенхэма»высказался после матча 7-го тура с(2:1).

Счет в матче на 13-й минуте открыл Кейн, а в концовке матча Гарет Бэйл забил победный мяч.

«Мы говорили, что это отличный шанс стать вторыми в лиге и занять это место. Пришлось усердно поработать для этого.

Я рад, что Гарет выходит и влияет на игру. Это то, что нам нужно для побед.

У него была не очень большая предсезонка с нами. Главное — набрать форму. Мы все знаем, на что он способен на своем высочайшем уровне.

С каждой игрой он будет становиться сильнее. "Тоттенхэму" нужно, чтобы каждый игрок вносил свой вклад.

Мы теряли очки, и сегодня могло произойти то же самое. Но мы учимся на своих ошибках», — заявил Кейн BBC. 0