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    Кейн: Все знают, на что способен Гарет. Он будет сильнее с каждой игрой

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    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался после матча 7-го тура с «Брайтоном» (2:1).

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    Счет в матче на 13-й минуте открыл Кейн, а в концовке матча Гарет Бэйл забил победный мяч.

    «Мы говорили, что это отличный шанс стать вторыми в лиге и занять это место. Пришлось усердно поработать для этого.

    Я рад, что Гарет выходит и влияет на игру. Это то, что нам нужно для побед.

    У него была не очень большая предсезонка с нами. Главное — набрать форму. Мы все знаем, на что он способен на своем высочайшем уровне.

    С каждой игрой он будет становиться сильнее. "Тоттенхэму" нужно, чтобы каждый игрок вносил свой вклад.

    Мы теряли очки, и сегодня могло произойти то же самое. Но мы учимся на своих ошибках», — заявил Кейн BBC. 0

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