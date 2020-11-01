«Уфа» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шмели» вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Эрика Бикфалви. Спустя 11 минут румын оформил дубль, реализовав пенальти.

«Уфа» ответила голом Комнена Андрича на 61-й минуте, но на большее ее не хватило.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Урал 1:2 Голы: 0:1 Эрик Космин Бикфалви (27'), 0:2 Эрик Космин Бикфалви (пенальти) (39'), 1:2 Komnen Andric (61') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Кэтэлин Карп (Владислав Камилов, 46'), Артём Голубев (Тимур Жамалетдинов, 85'), Азер Алиев (Дмитрий Сысуев, 46'), Олег Данченко, Komnen Andric, Вячеслав Кротов (Кирилл Фольмер, 62') Урал: Илья Помазун, Юрий Бавин, Денис Кулаков, Николай Золотов, Алексей Герасимов (Алексей Евсеев, 40'), Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Дмитрий Ефремов (Вячеслав Подберёзкин, 64'), Бранко Йовичич, Павел Погребняк Предупреждения: Komnen Andric (28'), Рафал Аугустыняк (35'), Кэтэлин Карп (38'), Артём Голубев (55'), Юрий Бавин (73'), Alexey Nikitin (79'), Вячеслав Подберёзкин (90')

В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 11-е место (14 очков), а «Уфа» — 16-е (6 очков). 0