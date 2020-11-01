ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПодарок «Реалу». «Барса» оступилась в Витории, но вера в Кумана сохраняется
  • 14:34
    • ЦСКА объявил об уходе Гусева
  • 14:17
    • Заболотный вернется в сборную России
  • 14:03
    • Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»
  • 11:58
    • Стало известно, когда Головин вернется в общую группу «Монако»
  • 07:00
    • Усик победил Чисору единогласным решением судей
    Все новости спорта

    Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Урал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Урал» нанес поражение «Уфе» в выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви

    Встреча, которая прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Шмели» вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Эрика Бикфалви. Спустя 11 минут румын оформил дубль, реализовав пенальти.

    «Уфа» ответила голом Комнена Андрича на 61-й минуте, но на большее ее не хватило.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Урал 1:2
    Голы: 0:1 Эрик Космин Бикфалви (27'), 0:2 Эрик Космин Бикфалви (пенальти) (39'), 1:2 Komnen Andric (61') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Кэтэлин Карп (Владислав Камилов, 46'), Артём Голубев (Тимур Жамалетдинов, 85'), Азер Алиев (Дмитрий Сысуев, 46'), Олег Данченко, Komnen Andric, Вячеслав Кротов (Кирилл Фольмер, 62') Урал: Илья Помазун, Юрий Бавин, Денис Кулаков, Николай Золотов, Алексей Герасимов (Алексей Евсеев, 40'), Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Дмитрий Ефремов (Вячеслав Подберёзкин, 64'), Бранко Йовичич, Павел Погребняк Предупреждения: Komnen Andric (28'), Рафал Аугустыняк (35'), Кэтэлин Карп (38'), Артём Голубев (55'), Юрий Бавин (73'), Alexey Nikitin (79'), Вячеслав Подберёзкин (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 11-е место (14 очков), а «Уфа» — 16-е (6 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли центральный матч АПЛ результативностью?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Прервет ли «Зенит» в матче с «Химками» свою черную полосу?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Усик снова решит вопрос до конца поединка?
  • Усик — Чисора. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.02
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Монако — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Портленд — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры