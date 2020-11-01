Шунин: На 90-й минуте не мог представить, что стану лучшим игроком матча

Голкипер «Динамо»подвел итоги матча 13-го тура РПЛ с(2:1).

В конце матча вратарь отбил пенальти и был затем признан лучшим игроком.

«Удивительный матч. Удаление у соперника, мы ведем 1:0, на последних минутах забиваем пенальти, ведем, затем получаем пенальти в свои ворота. Но все обошлось.

На 90-й минуте я даже не мог представить, что стану лучшим игроком матча. Но один момент все перевернул. Соперник хорошо оборонялся, не давал взломать оборону, но в конце нам все же удалось.

Когда назначали второй пенальти, я четко знал, что буду делать. Для вратаря пенальти — это всегда фарт, но есть тонкие моменты, на которые я обратил внимание перед вторым пенальти», — сказал Шунин в эфире «Матч Премьер». 0