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    Пирло: Мы хотели победить, и Роналду помог нам

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    Андреа Пирло, наставник «Ювентуса», дал комментарий после разгромной победы над «Специей» (4:1).

    Андреа Пирло и Криштиану Роналду
    Андреа Пирло и Криштиану Роналду

    «Мы хорошо сыграли, надо было выигрывать матч еще в первом тайме, поскольку моментов было много. Если не забивать, рискуешь потерять очки против любого соперника.

    Мы хотели победить, и Роналду помог нам. Криштиану набирает форму, мы его ждали.

    Мы становимся сильнее, некоторые футболисты возвращаются после травм, и у нас будет время для работы над нашим видением игры. Постепенно мы будем замечать в матчах ситуации, которые мы отрабатывали на тренировках», — сказал Пирло Sky Sport Italia. 0

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