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    Куман: «Барселона» подарила забитый мяч «Алавесу»

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги матча с «Алавесом» (1:1) в рамках 8-го тура Ла Лиги.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Несмотря на слабый первый тайм, у нас было три-четыре прекрасных шанса забить мяч. В чужой штрафной надо играть куда эффективнее. Мы же несколько раз действовали крайне неудачно. Можно сказать, мы подарили забитый мяч "Алавесу", а этого делать нельзя.

    Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня раскритиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-то изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

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