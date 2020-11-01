Куман: «Барселона» подарила забитый мяч «Алавесу»

Главный тренерподвел итоги матча с(1:1) в рамках 8-го тура Ла Лиги.

«Несмотря на слабый первый тайм, у нас было три-четыре прекрасных шанса забить мяч. В чужой штрафной надо играть куда эффективнее. Мы же несколько раз действовали крайне неудачно. Можно сказать, мы подарили забитый мяч "Алавесу", а этого делать нельзя.

Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня раскритиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-то изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

«Барселона» набрала восемь очков в шести матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» с восемью очками после восьми игр разместился 13-й строке. 0