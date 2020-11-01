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    «Барселона» в большинстве не справилась с «Алавесом»

    «Алавес» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева. Пике неудачно отдал на Нето, который вместо выноса попытался обработать мяч, но тут же нарвался на отбор Риохи, а тот уже легко расстрелял пустые ворота «Барсы».

    На 62-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве — Хота опасно выставил ногу против Пике и получил вторую жёлтую карточку.

    А две минуты спустя каталонцы отыгрались. Пина неудачно выбил мяч из-под ног Фати и вывел один на один Гризманна, который перебросил мяч через Пачеко в пустые ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Барселона 1:1
    Голы: 1:0 Луис Риоха (31'), 1:1 Антуан Гризманн (63') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро (Мартин Агиррегабирия, 41'), Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина (Адриан Марин, 72'), Луис Риоха (Мануэль Гарсия, 72'), Эдгар Мендес (Томаш Тавареш, 58'), Жоау Филипе, Дейверсон (Хоселу, 57') Барселона: Нето, Жерар Пике, Клеман Лангле (Pedri, 46'), Жорди Альба (Серджино Дест, 69'), Серхи Роберто, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 46'), Лионель Месси, Усман Дембеле (Франсиску Тринкан, 46'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Мартин Брайтвайт, 78'), Антуан Гризманн Предупреждения: Жоау Филипе (15'), Дейверсон (22'), Лионель Месси (39'), Клеман Лангле (44'), Серхио Бускетс (44'), Жоау Филипе (62'), Рубен Дуарте (87')

    «Барселона» набрала восемь очков в шести матчах и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» с восемью очками после восьми игр занимает 13-ю строчку.

    В следующем туре каталонская команда на своем поле сыграет против «Бетиса», а клуб из Витории встретится в гостях с «Леванте». 0

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