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    «Вулверхэмптон» дома обыграл «Кристал Пэлас»

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 7 тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

    Эшпириту Санту
    Эшпириту Санту

    В составе «волков» голами отметились Раян Аит Нури и Даниэль Поденсе. «Орлы» отличились лишь красной карточкой. На 86 минуте прямую красную карточку получил Лука Миливоевич.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0
    Голы: 1:0 Райан Айт Нури (18'), 2:0 Даниэл Поденсе (27') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Райан Айт Нури, Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Педру Нету (Жоау Моутинью, 76'), Рауль Хименес (Фабиу Силва, 90'), Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 76') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд (Джордан Айю, 72'), Джеффри Шлупп (Эберечи Эзе, 65'), Жайро Ридевальд, Уилфрид Заха, Миши Батшуайи (Кристиан Бентеке, 84') Предупреждения: Патрик ван Анхольт (45'), Уилфрид Заха (62') Удаление: Лука Миливоевич (87')

    Команда Эшпириту Санту набирает 13 очков и выходит на третье место. «Кристал Пэлас» идет девятым с 10 очками на счету. 0

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