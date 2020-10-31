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    Гол Перишича спас «Интер» от поражения

    «Интер» — «Парма»: счет 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В поединке 6 тура итальянской Серии А «Интер» избежал домашнего поражения от «Пармы» (2:2).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Крестоносцы» ушли в отрыв с 46 по 62 минуту. Дублем отметился Жервиньо. В первом эпизоде ему ассистировал Эрнани, а затем ассист оформил Инглезе.

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    На 62 минуте Марсело Брозович сократил разрыв ударом в левый нижний угол. На 92 минуте состоялся спасительный эпизод с участием Ивана перишича. Хорват отличился точным ударом головой при подаче со штрафного.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Парма 2:2
    Голы: 0:1 Жервиньо (46'), 0:2 Жервиньо (62'), 1:2 Марсело Брозович (64'), 2:2 Иван Перишич (90') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Александар Коларов, Андреа Раноккия, Ашраф Хакими (Эшли Янг, 78'), Роберто Гальярдини (Марсело Брозович, 59'), Николо Барелла (Раджа Найнгголан, 78'), Кристиан Эриксен (Артуро Видаль, 59'), Маттео Дармиан (Андреа Пинамонти, 68'), Лаутаро Мартинес, Иван Перишич Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла, Botond Balogh, Риккардо Гальоло, Альберто Грасси (Гастон Бругман, 84'), Ясмин Куртич (Симон Зом, 74'), Эрнани, Юрай Куцка, Андреас Корнелиус (Роберто Инглезе, 46'), Жервиньо (Вилан Сиприен, 74') Предупреждения: Эрнани (23'), Андреа Раноккия (67')

    После этой игры «Интер» набрал 10 очков и пока что занял 5 место. «Парма» с 4 очками находится на 16 позиции. 0

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