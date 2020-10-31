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    «Атлетик» одержал волевую победу над «Севильей»

    «Атлетик» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Севильей» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 9-й минуте открыли гости — отличился марокканский хавбек Юссеф Эн-Несири.

    Победу баскам принесли игроки, вышедшие на замену во втором тайме — на 76-й минуте Икер Муньяин сравнял счет, а Ойан Сансет на 86-й минуте забил победный мяч.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Севилья 0:1
    Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (9'), 1:1 Икер Муньяин (76') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Андер Капа, Jon Morcillo, Алехандро Беренгер (Икер Муньяин, 67'), Дани Гарсия (Микель Весга, 67'), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 54'), Oier Zarraga (Унаи Лопес, 54'), Иньяки Уильямс Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Оливер Торрес, 68'), Иван Ракитич (Неманья Гудель, 68'), Фернандо, Лукас Окампос, Люк де Йонг, Юссеф Эн-Несири (Франко Васкес, 63') Предупреждения: Фернандо (26'), Рауль Гарсия (30'), Иньиго Мартинес (53'), Иньяки Уильямс (61'), Жюль Кунде (62'), Маркос Акунья (69')

    В турнирной таблице Примеры «Севилья» (7 очков) занимает 14-е место, «Атлетик» (9) поднялся на 10-ю позицию.

    Напомним, что «Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды встретятся 4 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». 0

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