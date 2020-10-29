ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаК проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
  • 00:53
    • Голы Дембеле и Месси принесли «Барселоне» победу над «Ювентусом»
  • 00:52
    • «Зенит» уступил «Боруссии» в Дортмунде
  • 22:45
    • «Краснодар» на своем поле пропустил четыре мяча от «Челси»
  • 01:04
    • «Севилья» с минимальным счетом одолела «Ренн»
  • 00:57
    • «Брюгге» обменялся голами с «Лацио»
    Все новости спорта

    «Севилья» с минимальным счетом одолела «Ренн»

    «Севилья» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Лига чемпионов Севилья Футбол Испании Ренн Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Севилья» одержала победу над «Ренном» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы E, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 55-й минуте забил Люк де Йонг, точно пробивший в касание после заброса в штрафную от Маркоса Акуньи.

    В следующем туре «Севилья» примет «Краснодар», а «Ренн» отправится в гости к «Челси».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Севилья — Ренн 1:0
    Гол: 1:0 Люк де Йонг (56') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 89'), Оливер Торрес (Иван Ракитич, 76'), Фернандо, Лукас Окампос, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 85'), Мунир Эль-Хаддади (Франко Васкес, 85') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Даниэле Ругани (Наиф Агер, 17'), Амари Траоре, Брандон Соппи (Далберт, 77'), Клеман Гренье (Ромен дель Кастильо, 77'), Бенжамен Буриго (Джеймс Леа Силики, 49'), Жонас Мартен, Мартен Терье, Серу Гирасси, Жереми Доку Предупреждения: Оливер Торрес (31'), Маркос Акунья (53'), Джеймс Леа Силики (58'), Жонас Мартен (62'), Дамьен Да Сильва (87')

    Группа E: 1. «Челси» — 4 очка, 2. «Севилья» — 4 очка, 3. «Краснодар» — 1 очко, 4. «Ренн» — 1 очко. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Влашич земляков на «ВЭБ Арене»?
  • ЦСКА — «Динамо Загреб». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Заря» отобрать очки у «Браги»?
  • «Заря» Луганск — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Привезет ли «Тоттенхэм» победу из Бельгии?
  • «Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Заря Луганск — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Антверпен — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч АЕК — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Дандолк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры