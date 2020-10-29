«Севилья» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу надв домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Люк де Йонг, точно пробивший в касание после заброса в штрафную от Маркоса Акуньи.

В следующем туре «Севилья» примет «Краснодар», а «Ренн» отправится в гости к «Челси».

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Севилья — Ренн 1:0 Гол: 1:0 Люк де Йонг (56') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 89'), Оливер Торрес (Иван Ракитич, 76'), Фернандо, Лукас Окампос, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 85'), Мунир Эль-Хаддади (Франко Васкес, 85') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Даниэле Ругани (Наиф Агер, 17'), Амари Траоре, Брандон Соппи (Далберт, 77'), Клеман Гренье (Ромен дель Кастильо, 77'), Бенжамен Буриго (Джеймс Леа Силики, 49'), Жонас Мартен, Мартен Терье, Серу Гирасси, Жереми Доку Предупреждения: Оливер Торрес (31'), Маркос Акунья (53'), Джеймс Леа Силики (58'), Жонас Мартен (62'), Дамьен Да Сильва (87')

Группа E: 1. «Челси» — 4 очка, 2. «Севилья» — 4 очка, 3. «Краснодар» — 1 очко, 4. «Ренн» — 1 очко. 0