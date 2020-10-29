Форвард «РБ Лейпциг»: «МЮ» воспользовался нашими ошибками в обороне

Нападающийвысказался о разгромном поражении отв матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В концовке мы просто перестали защищаться. Я думаю, что результат 5:0 немного лестный для "МЮ", но у них есть хорошие игроки, которые воспользовались нашими ошибками в защите.

Соперник оставался очень компактными и усложнял нам жизнь. Мы много владели мячом, в том числе и в последней трети, хотя и не получили от этого выгоду. "Юнайтед" отлично справился со своей работой, стоит это признать», — цитирует пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «МЮ» в гостях сыграет против «Истанбула», а немецкая команда дома встретится с ПСЖ. 0