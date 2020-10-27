«Байер» — «Аугсбург»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче пятого тура немецкой Бундеслиги обыграл— 3:1.

«Фармацевты» вышли вперед на 16-й минуте, когда Лукас Аларио реализовал пенальти.

Гости ответили на 51-й минуте голом Даниэля Калиджиури, который точно пробил в ближний угол с пределов штрафной площади.

И все же последнее слово осталось за леверкузенским клубом. На 74-й минуте Надим Амири выполнил навес в штрафную, а Аларио нанес точный удар головой, оформив дубль. Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Мусса Диаби.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Аугсбург 3:1 Голы: 1:0 Лукас Аларио (пенальти) (16'), 1:1 Даниэль Калиджиури (52'), 2:1 Лукас Аларио (74'), 3:1 Мусса Диаби (90') Байер: Лукаш Градецки, Свен Бендер, Ларс Бендер (Александар Драгович, 36'), Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Надим Амири, Юлиан Баумгартлингер, Эксекиэль Паласиос (Флориан Вирц, 63'), Леон Бэйли, Лукас Аларио (Карим Беллараби, 82'), Мусса Диаби Аугсбург: Рафал Гикевич, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу, Рафаэль Фрамбергер (Robert Gumny, 82'), Рани Хедира (Марко Рихтер, 82'), Даниэль Калиджиури, Карлос Груэсо, Андре Хан (Рубен Варгас, 46'), Флориан Нидерлехнер (Тобиас Штробль, 74'), Михаэль Грегорич (Фредрик Йенсен, 46') Предупреждения: Рафаэль Фрамбергер (15'), Рубен Варгас (77'), Лукас Аларио (78')

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» занимает четвертое место (9 очков), а «Аугсбург» — десятое (7 очков). 0