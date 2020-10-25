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    «Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне

    «Саутгемптон» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Саутгемптон» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0 (2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 27-й минуте. Капитан хозяев полузащитник Джеймс Уорд-Праус отличился с передачи нападающего Дэнни Ингса.

    На 35-й минуте хозяева увеличили свое преимущество до двух мячей. Дэнни Ингс с левого фланга выполнил подачу в штрафную, где Че Адамс, оставшийся без опеки, поразил ворота Джордана Пикфорда.

    Отметим, что во втором тайме «ириски» остались в меньшинстве — прямое удаление получил защитник Люка Динь на 72-й минуте встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Эвертон 2:0
    Голы: 1:0 Джеймс Уорд-Праус (27'), 2:0 Че Адамс (35') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 86'), Дэнни Ингс, Че Адамс (Dan Nlundulu, 89') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Anthony Gordon, 58'), Abdoulaye Doucoure (Фабиан Делф, 58'), Доминик Калверт-Льюин, Алекс Айуоби (Бернард, 46'), Хамес Родригес Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (57'), Бернард (64'), Доминик Калверт-Льюин (90') Удаление: Лука Динь (72')

    «Эвертон» (13 очков) потерпел первое поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» поднялся на пятое место (10 баллов). 0

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