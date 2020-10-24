«Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 5:0, обзор голов

Мюнхенскаякрупно победила франкфуртский(5:0) в домашнем матче пятого тура Бундеслиги.

Хет-трик оформил поляк Роберт Левандовский, у которого теперь десять голов в чемпионате. Еще два мяча на счету полузащитника Лероя Сане и британца Джамала Мусиалы.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Айнтрахт Ф 5:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (10'), 2:0 Роберт Левандовски (26'), 3:0 Роберт Левандовски (61'), 4:0 Лерой Зане (73'), 5:0 Jamal Musiala (90') Бавария: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес, 3'), Буна Сарр, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Дуглас Коста (Лерой Зане, 68'), Леон Горецка, Томас Мюллер (Хави Мартинес, 68'), Кингсли Коман (Jamal Musiala, 73'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 68') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Макото Хасебе, Tuta, Штефан Ильзанкер (Джибриль Соу, 74'), Стивен Цубер (Тимоти Чэндлер, 46'), Даити Камада (Амин Юнес, 46'), Себастьян Роде, Алмами Туре (Аймен Баркок, 71'), Бас Дост, Андре Силва (Данни да Коста, 71') Предупреждения: Леон Горецка (17'), Жером Боатенг (45'), Йозуа Киммих (46')

«Бавария» одержала четвертую победу и с 12 очками идет на 2-м месте в таблице чемпионата Германии. У «Айнтрахта» осталось восемь очков и шестое место.

27 октября «Бавария» сыграет в Москве с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, а в следующем туре бундеслиги 31 октября — в гостях с «Кельном». В этот же день «Айнтрахт» примет «Вердер».

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В другом матче дня «Лейпциг» одержал волевую победу над берлинской «Гертой» — 2:1.

На гол Джона Кордобы хозяева ответили точными ударами Дайо Упамекано и Марселя Забитцера, реализовавшего пенальти.

В начале второго тайма красную карточку получил защитник столичного клуба Дейовайзио Зеефейк.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Герта 2:1 Голы: 0:1 Джон Кордоба (9'), 1:1 Деотшанкюль Юпамекано (11'), 2:1 Марсель Забитцер (пенальти) (77') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Анхелиньо, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Норди Мукиэле (Марсель Забитцер, 69'), Кристофер Нкунку, Джастин Клюйверт (Даниэль Ольмо, 65'), Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль (Ибраима Конате, 90'), Эмиль Форсберг (Юссуф Поульсен, 65'), Александр Сёрлот Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 46'), Омар Альдерете, Максимилиан Миттельштедт (Джессик Нганкам, 84'), Дедрик Боята, Никлас Штарк, Владимир Дарида (Эдуард Лёвен, 89'), Матеус Кунья, Лука Тусар, Доди Лукебакио (Явайро Дилросун, 84'), Джон Кордоба (Кшиштоф Пёнтек, 84') Предупреждения: Лука Тусар (17'), Дейорайсо Зефёйк (47'), Деотшанкюль Юпамекано (49'), Дейорайсо Зефёйк (50'), Джессик Нганкам (90')

«Лейпциг» набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде переиграла «Майнц» со счетом 3:2.

В составе гостей голами отметились Ларс Штиндль (15-я минута), Йонас Хофман (76) и Маттиас Гинтер (83), у хозяев поля дублем отличился Жан-Филипп Матета (23, 36).

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Боруссия М 2:3 Голы: 0:1 Ларс Штиндль (15'), 1:1 Jean-Philippe Mateta (23'), 2:1 Jean-Philippe Mateta (36'), 2:2 Йонас Хофман (пенальти) (76'), 2:3 Маттиас Гинтер (83') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Лука Килиан, Даниэль Брозински, Мусса Ньякат, Жан-Поль Бутьюс, Данни Латца (Чжи Донь Вон, 80'), Робин Куайсон (Жонатан Буркардт, 68'), Левин Эцтунали (Эдмилсон Фернандеш, 65'), Пьер Кунде Малонг (Леандро Баррейро Мартинс, 65'), Jean-Philippe Mateta Боруссия М: Ян Зоммер, Тони Янчке (Марку Тюрам, 54'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Флориан Нойхаус, 60'), Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 54'), Оскар Вендт, Штефан Ляйнер, Rocco Reitz (Йонас Хофман, 60'), Патрик Херрман, Брил Эмболо (Ханнес Вольф, 72') Предупреждения: Пьер Кунде Малонг (49'), Брил Эмболо (53'), Лука Килиан (61'), Флориан Нойхаус (62'), Мусса Ньякат (75'), Данни Латца (77'), Робин Центнер (83'), Марку Тюрам (85')

«Боруссия» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. «Майнц», проигравший все пять матчей на старте, остается единственной командой в чемпионате не набравшей очков.

В следующем матче «Боруссия» на своем поле сыграет против «Лейпцига», а «Майнц» в гостях встретится с «Аугсбургом». 0