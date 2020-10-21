КДК РФС отклонил протест «Рубина» по судейству Вилкова

КДК РФС отклонил протестна работу главного арбитрав матче с(3:1), сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, комитет признал, что рефери не нарушил протокол VAR и согласился с его решением.

Напомним, на 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площадке, но смотреть видео для определения нарушения арбитр направился уже после возобновления игры.

В данном случае нельзя было обращаться к VAR так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же после просмотра назначил пенальти в ворота «Рубина», который реализовал хавбека «Краснодара» Реми Кабелла. 0