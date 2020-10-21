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    Хет-трик Бикфалви вывел «Урал» в 1/8 финала Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России Урал Велес
    В матче 3-го тура группового этапа Кубка России «Урал» на выезде по-волевому обыграл «Велес» со счетом 3:1.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви

    Хозяева вышли вперед на 54-й минуте благодаря точному удару в исполнении нападающего Артема Максименко. Гости выправили свое положение в концовке встречи. На 86-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эрик Бикфалви.

    Спустя еще пару минут румынский хавбек оформил дубль, а в добавленное время отправил третий мяч в ворота «Велеса» и принес победу своей команде.

    Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур
    «Велес» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0)
    Голы: Максименко, 54 (1:0). Бикфалви, 85 — с пенальти (1:1). Бикфалви, 89 (1:2). Бикфалви, 90+4 (1:3)«Велес» (Москва): Городовой, Малания, Котов, Ботака-Иобома, Кахидзе (Грачев, 88), Максименко (Кирсанов, 85), Осипов, Галоян (Алиев, 85), Фищенко, Майга, Баев (Стефанович, 63)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Золотов (Кулаков, 73), Емельянов, Ефремов (Егорычев, 49), Калинин, Мишкич, Шаболин (Евсеев, 73), Аугустыняк, Бикфалви, Караев (Йовичич, 60. Погребняк, 60)Предуприждения: Рыков, 12. Осипов, 44. Емельянов, 57. Калинин, 73. Ботака-Иобома, 75

    «Урал» набрал шесть очков и занял первое место в своей группе, что позволяет команде выйти в следующую стадию турнира. 0

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