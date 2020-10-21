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    «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Порту»

    «Манчестер Сити» — «Порту»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Порту» — 3:1.

    Футболисты «Манчестер Сити»
    Футболисты «Манчестер Сити»

    Гостям удалось открыть счет на 14-й минуте, когда Луис Диас получил мяч на левом фланге у центральной линии, прошел к штрафной, убежал там от всех защитников и, оказавшись на ударной позиции, точно пробил низом в дальний угол ворот.

    Буквально через пару минут Рахим Стерлинг заработал пенальти, который вскоре реализовал Серхио Агуэро и сравнял счет.

    Выйти вперед «горожанам» удалось на 65-й минуте. В этот раз Илкай Гюндоган блестяще пробил со штрафного, закрутив мяч над «стенкой» точно в угол.

    А на 73-й минуте преимущество «Сити» развил Ферран Торрес, которому ассистировал Фил Фоден.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Манчестер Сити — Порту 3:1
    Голы: 0:1 Луис Диас (14'), 1:1 Серхио Агуэро (пенальти) (20'), 2:1 Илкай Гюндоган (65'), 3:1 Ферран Торрес (73') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган (Филип Фоден, 68'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 85'), Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (Ферран Торрес, 68'), Рияд Марез Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Шансель Мбемба, Маланг Сарр (Evanilson, 80'), Луис Диас (Вилсон Манафа, 55'), Матеус Урибе, Заиду Сануси (Сёя Накадзима, 77'), Хесус Корона (Нану, 77'), Сержиу Оливейра, Fabio Vieira (Мехди Тареми, 77'), Мусса Марега Предупреждения: Кайл Уолкер (28'), Бернарду Силва (34'), Жоау Канселу (36'), Эрик Гарсия (67'), Пепе (84'), Фернандиньо (90')

    В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Марселем», а «Порту» дома примет «Олимпиакос».

    «Олимпиакос» на своем поле одержал победу над «Марселем» — 1:0.

    Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Ахмед Хассан с передачи Матье Вальбуэна.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Олимпиакос — Марсель 1:0
    Гол: 1:0 Ахмед Хассан Махгуб (90') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Ousseynou Ba, Хосе Холебас, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Георгиос Масурас (Ахмед Хассан Махгуб, 84'), Матьё Вальбуэна (Pape Abou Cisse, 90'), Лазар Ранджелович (Костас Фортунис, 78'), Юссеф Эль-Араби (Рубен Винагре, 90') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Морган Сансон (Микаэль Кюизанс, 77'), Валентин Ронжье, Пап Гуй (Кевин Стротман, 85'), Дарио Бенедетто (Luis Henrique, 77'), Димитри Пайет (Неманья Радоньич, 76'), Флорьян Товен (Валер Жермен, 82') Предупреждение: Ахмед Хассан Махгуб (90')

    «Олимпиакос» в следующем туре отправится в гости к «Порту», а «Марсель» дома примет «Манчестер Сити». 0

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