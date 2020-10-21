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    Колосков назвал игру «Зенита» в ЛЧ примитивной

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал «Зенит» за игру с «Брюгге» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Сказать, что вырвал все волосы себе после этих двух матчей, нельзя, но осадочек остался. И от игры, и от результата, прежде всего по матчу "Зенита", конечно. Поражение дома не от самой сильной команды на старте турнира — это очень неприятно.

    Но меня больше настораживает сама игра, особенно в первом тайме. Примитивизм: защитник "Зенита" грузит на Дзюбу, тот скидывает — вот и вся игра. Такое ощущение, что полузащиты в команде, являющейся чемпионом страны, просто не существует. Нет владения, нет современной игры. С таким составом, как у "Зенита", можно и нужно показывать более качественную и современную игру, а не скатываться на "навал".

    Второй тайм показал, что у "Зенита" есть потенциал. Создали как минимум три момента, но тут уже подвела техника. К сожалению, в таких экстремальных ситуациях сказывается недостаток мастерства наших футболистов. Посмотрите на Кузяева, Караваева, Кругового, как можно не забивать такие моменты? Поэтому сейчас у "Зенита" два больших вопроса: постановка игры и реализация моментов. "Зенит" не наиграл на поражение, но в первом тайме команда смотрелась неубедительно, мягко говоря», — цитирует функционера «Р-Спорт». 0

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