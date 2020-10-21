Куман: Для каждого соперника мы подбираем оптимальную команду

Главный тренердал интервью после разгромной победы надв матче Лиги чемпионов (5:1).

«У этой команды есть плацдарм для развития — сейчас я не могу просить большего. Мы должны работать и совершенствоваться каждый день. Эта команда нуждается в улучшении, игрокам надо дать время.

Отсутствие Гризманна? Это ничего не значит, ведь для каждого соперника мы подбираем оптимальную команду. Сегодня мы выбрали Тринкао, а затем Дембеле, чтобы было больше скорости и глубины. В субботу увидим, кто будет в команде, кто лучше на данный момент», — приводит слова Кумана AS. 0