Гончаренко: ЦСКА за год стал сильнее, обойма стала шире

Главный тренер ЦСКАсообщил, что в составе команды не будет серьезных изменений на матч Лиги Европы с

«Ждать глобальных изменений в составе точно не стоит. Для футболистов достаточно комфортный график, когда играешь через три дня на четвертый. Возможно, чуть позже для некоторых стоит сделать паузу, но не сейчас.

Отличие нынешнего ЦСКА от прошлогоднего, который не очень удачно выступил в Лиге Европы есть. Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире.

Из-за этого команда стала сильнее. Наш опыт и новички позволяют надеяться на более качественную игру в этом розыгрыше Лиги Европы.

Наша цель следующая — мы должны в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные.

В таких условиях футболисты лучше прогрессируют, а не тогда, когда думают — какой турнир важнее.

Из всех новичков Гайчу тяжелее всего адаптироваться. Ответ на поверхности — все игроки, которые к нам пришли, имели игровую практику, а Гайч нет.

Насчет того, выйдет он в старте или нет — сегодня мы оценим его состояние еще раз, завтра все увидите.

Что касается нашей схемы — мы довольно долго играли в три центральных защитника. Но сейчас с учетом новых футболистов нам более удобно играть в два центральных.

Может, мы будем иногда отходить от этого исходя из конкретно взятого соперника», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0