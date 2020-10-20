В Уфе ввели запрет на массовые спортивные мероприятия, но РПЛ это пока не коснется

Председатель совета директоров «Уфы»прокомментировал изменения в указе о режиме повышенной готовности в Республике Башкортостан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, необходимо отменить, а при невозможности перенести на более поздний срок запланированные на территории республики деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 50 человек.

«Это распространяется только на любительские спортивные лиги, а не на профессиональные.

На данный момент у нас в регионе и, соответсвенно, на матчах "Уфы" максимально допустимая квота — 50 процентов с учетом соблюдения социальной дистанции.

Если Роспотребнадзор посчитает нужным пересмотреть свои требования, то оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделает это и придет к новым требованиям.

Понятно, что ситуация непростая, но я, как член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии, считаю, что на данном этапе не имеет смысла сокращать посещаемость до нуля.

Матчи проходят на открытом воздухе и при соблюдении всех правил риск заразиться низок. Даже если квота будет снижена, то посещаемость хотя бы в две-три тысячи должна остаться», — заявил «Спорт-Экспрессу» Мурзагулов. 0