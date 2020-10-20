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    Ловрен: Это только наша вина, везение тут ни при чем

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями после поражения от «Брюгге» (1:2) на старте группового этапа Лиги чемпионов.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет на выезде 28 октября с «Боруссией».

    «Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что все было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки.

    То, о чем я уже говорил — это Лига чемпионов. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь.

    У нас было много хороших шансов, но забить не удалось. Нет, я никогда не виню в поражениях удачу. Дело всегда только в тебе, в работе.

    Если ты работаешь хорошо, сфокусирован на каждом мяче, то реализуешь свои моменты. Так что это только наша вина, везение тут ни при чем.

    Возможно, это тревожный звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более компактными.

    Потому что "Боруссия" — топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Это будет сложная игра, но если вы работаете как единое целое, всегда есть шансы», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

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