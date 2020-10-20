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    Гол Хименеса принес «Вулверхэмптону» победу над «Лидсом»

    «Лидс» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче пятого тура АПЛ «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Лидс» со счетом 1:0.

    «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон»

    Единственный гол был забит во втором тайме — отличился форвард Рауль Хименес (70-я минута).

    Отметим, что на 53-й минуте после просмотра VAR был отменен гол защитника гостей Роман Сайсса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Вулверхэмптон 0:1
    Гол: 0:1 Рауль Хименес (70') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Стюарт Даллас, Pascal Struijk (Пабло Эрнандес, 75'), Элдер Кошта (Ian Poveda, 71'), Родриго, Джек Харрисон (Рафаэл Диас, 82'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 82'), Леандер Дендонкер, Педру Нету (Фернандо Марсал, 89'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 65') Предупреждения: Luke Ayling (15'), Калвин Филлипс (61'), Жоау Моутинью (66')

    «Волки» поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. «Лидс» с семью очками идет на десятой строчке.

    25 октября «Вулверхэмптон» сыграет дома с «Ньюкаслом», а двумя днями раньше «Лидс» отправится в гости к «Астон Вилле». 0

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