Лэмпард: Лига чемпионов — отличная площадка для обучения

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с

«Лига чемпионов — отличная площадка для обучения. Мы играли против лучшей команды — "Баварии" [в прошлом сезоне].

То противостояние стало отличным ориентиром для наших молодых игроков, и выход из группы после поражения в первой игре стал хорошим результатом.

Мы всегда стараемся улучшить свою игру, и эта неделя — не исключение. В премьер-лиге и Лиге чемпионов ничего никому не гарантировано.

Нам надо работать над сыгранностью на поле и сохранять спокойствие. В матчах с такими командами, как "Севилья", очень важны концентрация, внимание и дисциплина», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0