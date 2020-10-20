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    Лэмпард: Лига чемпионов — отличная площадка для обучения

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Лига чемпионов — отличная площадка для обучения. Мы играли против лучшей команды — "Баварии" [в прошлом сезоне].

    То противостояние стало отличным ориентиром для наших молодых игроков, и выход из группы после поражения в первой игре стал хорошим результатом.

    Мы всегда стараемся улучшить свою игру, и эта неделя — не исключение. В премьер-лиге и Лиге чемпионов ничего никому не гарантировано.

    Нам надо работать над сыгранностью на поле и сохранять спокойствие. В матчах с такими командами, как "Севилья", очень важны концентрация, внимание и дисциплина», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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