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    Наставник «Брюгге» верит в победу над «Зенитом»

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    Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Филипп Клеман
    Филипп Клеман

    Ранее стало известно, что три футболиста «Брюгге» сдали положительные тесты на коронавирус. Это вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михаэл Крменчик.

    «Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря. Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С "Зенитом" будет непросто. Но мы способны победить.

    Не думаю, что это хорошая идея рассказывать о тактике перед игрой. Будем стараться играть в наш футбол, как мы это обычно и делаем.

    Не могу смотреть в будущее. Но мы разбираем всех игроков. Так что знаем, как играет "Зенит". У них хорошая команда, много игроков сборных. Но неважно с кем играем — с "Зенитом", "Реалом" или "ПСЖ". Мы будем играть в свою игру.

    В четверг у всех были негативные тесты. В субботу были тесты УЕФА, которые выявили три положительных случая. Но у них нет симптомов. Времени для повторного тестирования у нас просто не было, потому что нам нужно было улетать в Петербург.

    "Зенит" силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы», — передает слова Клемана пресс-служба УЕФА. 0

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