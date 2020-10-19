Ван Дейк: Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле

Защитникобратился к болельщикам по поводу своей травмы.

«Сегодня я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования деталей моей реабилитации. Теперь я полностью сосредоточен на своем восстановлении и сделаю все, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.

Хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это значит много для меня и моей семьи. Буду делать все возможное, чтобы поддержать товарищей по команде, чем смогу. Впереди важные несколько недель, после чего день за днем будет идти восстановление. Я вернусь», — написал ван Дейк в своем Twitter.

Напомним, ван Дейк получил травму во время матча чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). По информации СМИ, у 29-летнего голландского защитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена, его восстановление может занять более полугода. 0