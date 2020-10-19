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    Малком — самый дорогой футболист РПЛ

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    Эксперты Transfermarkt составили список из 15 самых дорогих футболистов РПЛ, большая часть которого состоит из игроков «Зенита».

    Малком
    Малком

    В топ-15 самых по версии ресурса вошли такие футболисты:

    1. Малком («Зенит») — 30 млн евро;

    2. Никола Влашич (ЦСКА) — 25 млн евро;

    3. Марио Фернандес (ЦСКА) — 22 млн евро;

    4. Сердар Азмун («Зенит») — 20 млн евро;

    5-6. Вильмар Барриос («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив») — по 16 млн евро;

    7. Вендел («Зенит») — 15 млн евро;

    8-9. Федор Чалов (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит») — по 13 млн евро;

    10-15. Роман Зобнин («Спартак»), Деян Ловрен («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Артем Дзюба («Зенит»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив») — по 12 млн евро. 0

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