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    «Зенит» обыграл «Сочи» на «Газпром Арене»

    «Зенит» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Зенит» на своем поле нанес поражение «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 3:1 (2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 16-й минуте Вячеслав Караваев подключился в атаку и сыграл первым на добивании, а на 24-й минуте Александр Ерохин оставленный без присмотра в чужой штрафной площади сделал счет 2:0.

    Во второй половине сочинцы отыграли один мяч усилиями Кирилла Заики. Точку в матче поставил Дуглас Сантос, забивший на 93-й минуте.

    В составе «Зенита» во второй тайме дебютировал новичок команды Вендел. Бразилец вышел на замену.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Сочи 3:1
    Голы: 1:0 Вячеслав Караваев (16'), 2:0 Александр Ерохин (24'), 2:1 Кирилл Заика (57'), 3:1 Дуглас Сантос (90') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой (Андрей Мостовой, 46'), Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос (Магомед Оздоев, 69'), Себастьян Дриусси (Алексей Сутормин, 79'), Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин (Вендел, 65'), Сердар Азмун (Артём Дзюба, 66') Сочи: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин (Кирилл Заика, 46'), Артур Юсупов, Кристиан Нобоа (Ибрагим Цаллагов, 79'), Никита Бурмистров (Иван Миладинович, 46'), Жоаозиньо (Danil Prutsev, 82'), Тимофей Маргасов, Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 79') Предупреждения: Эмануэль Маммана (23'), Ярослав Ракицкий (33'), Кирилл Заика (73'), Артур Юсупов (90')

    «Зенит» набрал 24 очка и стал единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» (19) остался на четвертой месте. 0

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